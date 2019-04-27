تعرف على رسالة حارس الزمالك إلى إبراهيم سعيد

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

إبراهيم سعيد

أرسل محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى فريق نادى الزمالك، رسالة إلى إبراهيم سعيد، نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق حيث كتب "جنش" عبر حسابه على موقع "تويتر": "حبيبى وأخويا لو فى اتنين مننا تانى كانت مصر خدت كأس العالم.. الكورة سهلة والله". وكان إبراهيم سعيد قد التقط صورة له مع محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك خلال تواجده في حفل زفاف علي جبر نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والذي سجل هدف فوز فريقه في شباك الزمالك في المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.

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ويستعد محمود عبدالرحيم جنش لقيادة فريق نادي الزمالك مساء الغد الأحد أمام فريق النجم الساحلي في ذهاب دور نصف النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي سيستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية في حضور جماهيري يصل إلى 30 ألف مشجع أبيض. وكان فريق نادي الزمالك قد تأهل لدور نصف النهائي بكأس الكونفدرالية