انت الان تتابع أشهر قصات وتسريحات الشعر لنجوم أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

محمد زيدان

أيام ويقترب أكبر حدث كروي في إفريقيا، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ودائما ما تحمل البطولة الإفريقية نكهة خاصة، حيث يحاول نجوم المنتخبات المختلفة المشاركة في البطولة الظهور بقصات شعر غريبة ومميزة يحاولون من خلالها خطف الأنظار في الحدث الإفريقي، بغض النظر عن قدراتهم في أرض الملعب والمستوى الذي يقدمونه مع فرقهم.

وإليكم أشهر قصات وتسريحات الشعر لنجوم كرة القدم في كأس الأمم الإفريقية. النيجيري تاريبو وست في كأس الأمم الإفريقية 2000 المصري محمد زيدان في كأس الأمم الإفريقية 2008 المصري محمد زيدان في كأس الأمم الإفريقية 2010 الزيمبابوي داكواشي ماهاتشي في كأس الأمم الإفريقية 2017 أسامواه جيان في كأس الأمم الإفريقية