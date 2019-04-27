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انت الان تتابع أشهر قصات وتسريحات الشعر لنجوم أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
محمد زيدان
أيام ويقترب أكبر حدث كروي في إفريقيا، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ودائما ما تحمل البطولة الإفريقية نكهة خاصة، حيث يحاول نجوم المنتخبات المختلفة المشاركة في البطولة الظهور بقصات شعر غريبة ومميزة يحاولون من خلالها خطف الأنظار في الحدث الإفريقي، بغض النظر عن قدراتهم في أرض الملعب والمستوى الذي يقدمونه مع فرقهم.
وإليكم أشهر قصات وتسريحات الشعر لنجوم كرة القدم في كأس الأمم الإفريقية. النيجيري تاريبو وست في كأس الأمم الإفريقية 2000 المصري محمد زيدان في كأس الأمم الإفريقية 2008 المصري محمد زيدان في كأس الأمم الإفريقية 2010 الزيمبابوي داكواشي ماهاتشي في كأس الأمم الإفريقية 2017 أسامواه جيان في كأس الأمم الإفريقية
وإليكم أشهر قصات وتسريحات الشعر لنجوم كرة القدم في كأس الأمم الإفريقية.
النيجيري تاريبو وست في كأس الأمم الإفريقية 2000
المصري محمد زيدان في كأس الأمم الإفريقية 2008
المصري محمد زيدان في كأس الأمم الإفريقية 2010
الزيمبابوي داكواشي ماهاتشي في كأس الأمم الإفريقية 2017
أسامواه جيان في كأس الأمم الإفريقية 2015
بانسيه في كأس الأمم الإفريقية 2017
أوباميانج في كأس الأمم الإفريقية 2015
الكونغولي جونيور كابانانجا في كأس الأمم الإفريقية 2017
ريجوبرت سونج في كأس الأمم الإفريقية 2010
محمد النني في كأس الأمم الإفريقية 2017
ساديو ماني في كأس الأمم الإفريقية 2015
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