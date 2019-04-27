انت الان تتابع ساوثهامبتون يضمن البقاء في البريميرليج بتعادل مثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
ساوثهامتون - بورنموث
في مباراة مثيرة، مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، مواجهة فريق ساوثهامتون ونظيره بورنموث، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانت ميريز، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، شين لونج سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك دان جوسلينج هدف التعادل، قبل أن يضيف زميله كاليوم ويلسون الهدف الثاني، وسجل جيمس وارد هدف التعادل، قبل أن يضيف زميله ماثيو تارجت هدف التقدم، وعاد ويلسون ويدرك هدف التعادل لفريقه مضيفًا الهدف الثاني له.
بهذه النتيجة، رفع فريق ساوثهامتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس عشر، وضمن بقاءه في بطولة البريميرليج، في المقابل رفع بورنموث رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر. وعلى ملعب سيلهرست بارك، حسم التعادل السلبي، مواجهة فريق كريستال بالاس ونظيره إيفرتون، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، رفع بها إيفرتون
وعلى ملعب سيلهرست بارك، حسم التعادل السلبي، مواجهة فريق كريستال بالاس ونظيره إيفرتون، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، رفع بها إيفرتون رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن، بينما جاء كريستال في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.
واقتصر صراع الهروب من آخر بطاقات الهبوط إلى التشامبيونشيب، بين فريقي كارديف سيتي الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة، وبرايتون صاحب المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، بعد ودع فريقي فولهام و هدرسفيلد البريميرليج رسميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ساوثهامبتون يضمن البقاء في البريميرليج بتعادل مثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.