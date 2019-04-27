انت الان تتابع ساوثهامبتون يضمن البقاء في البريميرليج بتعادل مثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

ساوثهامتون - بورنموث

في مباراة مثيرة، مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، مواجهة فريق ساوثهامتون ونظيره بورنموث، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانت ميريز، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، شين لونج سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك دان جوسلينج هدف التعادل، قبل أن يضيف زميله كاليوم ويلسون الهدف الثاني، وسجل جيمس وارد هدف التعادل، قبل أن يضيف زميله ماثيو تارجت هدف التقدم، وعاد ويلسون ويدرك هدف التعادل لفريقه مضيفًا الهدف الثاني له.

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بهذه النتيجة، رفع فريق ساوثهامتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس عشر، وضمن بقاءه في بطولة البريميرليج، في المقابل رفع بورنموث رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر. وعلى ملعب سيلهرست بارك، حسم التعادل السلبي، مواجهة فريق كريستال بالاس ونظيره إيفرتون، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، رفع بها إيفرتون