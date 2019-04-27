انت الان تتابع الزمالك يتعادل مع الأوليمبى في دورى كرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

الزمالك

تعادل فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع فريق الأوليمبى بنتيجة 25/25 فى الجولة الـ13و قبل الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدورى، حيث انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 13/9، وعاد الأوليمبي مرة أخرى وعوض فارق الأربعة أهداف في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل، وقام باسم السبكى المدير الفنى للفريق بتعنيف اللاعبين عقب اللقاء بعد انتهاء المباراة بهذه النتيجة بعد أن كان الزمالك متقدما فى البداية، رفع الزمالك رصيده للنقطة الـ39 في قمة ترتيب الدوري، فيما ارتفع رصيد الأوليمبي للنقطة الـ17 في المركز الأخير.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل في لقاء القمة المقرر إقامته غدًا حتى يتوج باللقب رسميًا، بينما يحتاج الأهلي للفوز للتويج باللقب. وسجل فريق نادي الزمالك 372 هدفًا في مشواره بالبطولة و دخل مرماه 313 هدفًا، بينما سجل فريق النادي الأهلى 358 هدفًا و دخل مرماه 312 هدفًا. وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى

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