الامارات | قائد العين يوجه رسالة لإدارة ناديه بعد الخسارة السابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد العين يوجه رسالة لإدارة ناديه بعد الخسارة السابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه قائد فريق العين، الدولي إسماعيل أحمد رسالة لإدارة شركة نادي العين لكرة القدم طالبهم فيها بالعمل منذ الآن للموسم القادم بالتعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب وذلك في اعقاب تلقي "الزعيم" الخسارة السابعة في دوري الخليج العربي مساء اليوم على يد بني ياس 0-2 ضمن الجولة 22.

وقال إسماعيل في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية عقب نهاية مباراتهم أمام بني ياس: "بالتأكيد الإحباط من الخسائر موجود، الجميع يريد الفوز، لا بد من العمل للموسم القادم من خلال دعم الصفوف بلاعبين أجانب ومواطنين لأن الزعيم يجب أن يكون دائماً في القمة".

وخسر "الزعيم" خسر خلال الموسم الحالي على يد كل من الجزيرة ذهاباً 1-2 وإياباً 1-5 والشارقة 1-2 وشباب الأهلي 0-2 والظفرة 0-3 وعجمان 0-4 قبل أن يتلقى هزيمة جديدة اليوم على يد بني ياس 0-2.

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وأضاف المدافع الدولي: "صحيح أن العين بمن حضر ولكن الفريق ليس في مستواه، العين يجب أن يكون منافساً على كل البطولات، يجب دعم الفريق باللاعبين الأجانب والمواطنين ويجب على كل لاعب أن يراجع نفسه وماذا يريد من المباريات".

وزاد إسماعيل أحمد: "صحيح هنالك بعض اللاعبين المصابين وحالياً يتم منح الفرصة للاعبين الشباب وأنا أتمنى لهم التوفيق، يجب أن يمتلك فريق العين نوعية من اللاعبين أصحاب المستويات العالية".

وعاد لاعب فريق العين وأكد أن إدارة ناديه تعرف ما يحتاجه الفريق للعمل عليه في الموسم القادم، وقال: "الإدارة يعرفون ما يحتاجه الفريق والجمهور غير راضي على الوضع في النادي".