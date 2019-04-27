الامارات | الهلال السعودي يُعين مدرب الشعب السابق بديلاً لزوران

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يُعين مدرب الشعب السابق بديلاً لزوران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي مساء اليوم عن تعيين مدرب فريق الشعب السابق، البرازيلي "بريكليس شاموسكا بديلاً لمدرب فريق العين السابق، الكرواتي زوران ماميتش.

وكان شاموسكا أخر مدرب لفريق الشعب قبل قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باستحواذ شركة نادي الشارقة لكرة القدم على شركة نادي الشعب لكرة القدم.

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ونشر النادي السعودي بياناً صحافياً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "قرر مجلس إدارة النادي اليوم السبت إقالة مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الكرواتي "زوران ماميتش"، كما توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع نادي الفيصلي لاستعارة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي "بريكليس شاموسكا"؛ ليتولى بموجبه قيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتّى نهاية الموسم الرياضي الجاري، وذلك باتفاقية تكفّل بقيمتها المالية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي".

وأضاف البيان: "ينتظر أن يشرف "شاموسكا" على تدريبات الفريق اعتبارًا من اليوم السبت، تأهبًا لملاقاة "التعاون" مساء بعد غد الاثنين، ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هذا وقدّم مجلس الإدارة شكره وتقديره لعضو شرف النادي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على وقفاته الدائمة وغير المستغربة مع نادي الهلال".

وبدأ شاموسكا مسيرته التدريبية مطلع تسعينيات القرن الماضي في الدوري البرازيلي، قبل أن يخوض تجربته الأولى الخارجية مع أويتا ترينيتا الياباني في موسم 2005 -2006، فيما تولى تدريب الشعب موسم 2016 -2017 قبل تدريب الفيصلي السعودي.