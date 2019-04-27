شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير تتهم محمد صلاح بقتل «حمامة» خلال مباراة هيدرسفيلد (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعد يوم من الفوز الساحق الذي حققه فريق ليفربول أمام هيدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي، بخماسية نظيفة، ظهرت صور لـ«حمامة» نافقة، فيما نقلت مواقع تعليقات «غريبة» عن كونها نفقت بسبب النجم المصري محمد صلاح.

وتمكن فريق ليفربول لكرة القدم من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي مرة أخرى بعد فوزه الكبير على هيدرسفيلد بخماسية نظيفة على ملعب أنفيلد، أرض الريدز، في الجولة الـ36 من «البريميرليج».

وفرض مهاجماه الدوليان محمد صلاح وساديو ماني نفسيهما نجمين للمباراة بتسجيل كل منهما لثنائية: الأول في الدقيقتين 45+1 و83، والثاني في الدقيقتين 23 و66، فيما افتتح الغيني نابي كيتا التسجيل في الثانية الخامسة عشرة، ليكون الفوز بنكهة أفريقية.

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وانفرد صلاح بصدارة الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق هدف واحد أمام ماني، الذي انتزع المركز الثاني بفارق هدف أمام مهاجم أرسنال، الجابوني بيار إيميريك أوباميانج، ومهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، التقطت الكاميرات صورة حمامة ملقاة على أرض الملعب، بالقرب من مرمى هيدرسفيلد، وظهر لاعب ليفربول دانييل ستوريدج، وهو ينظر إليها بحزن.

حمامة نافقة خلال مباراة ليفربول و هيدرسفيلد

ونقل موقع «فوكس سبورتس» عن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي قولهم إن طائر الحمام هذا سقط على أرض الملعب نافقًا بعد أن أصابته كرة ركلها صلاح خلال المباراة.

من جانبها، دافعت إحدى مستخدمات تويتر عن صلاح، قائلة: «الحمامة المسكينة!.. أشك في أن ركلة صلاح كانت بالقوة الكافية لقتل الطائر المسكين.. على الأغلب مات من كثرة الحماسة. ارقد بسلام يا طائر أنفيلد».