شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية غدا الأحد.

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وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا هم: محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد، ومحمد عبدالسلام ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز وبهاء مجدي وعبدالله جمعة، وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر ويوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم كهربا وأيمن حفني وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم، وحميد أحداد وعمر السعيد.

وكان الزمالك قد واصل استعداداته لمواجهة النجم الساحلي ووضح على الفريق التركيز والروح العالية والرغبة في استمرار المشوار الأفريقي بالبطولة، وبعدما تم إعلان القائمة فإن الفريق سينتظم في معسكر مغلق حيث سيتوجه الفريق إلى برج العرب استعدادا لمواجهة الغد.

يذكر أن إدارة نادي الزمالك تابعت اليوم عملية توزيع تذاكر المباراة على الأعضاء والجماهير بمقر النادي.