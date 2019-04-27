شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب السابق: الأهلي فاوضني.. وهذا سر نجاح الحضري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق والمسؤول عن حراس سبورت أكاديمي الحالي، عن وجود مفاوضات سابقة بينه وبين النادي الأهلي.

وأشار صالح في تصريحات لبرنامج «دنيا الاحتراف» عبر قناة الصحة والجمال، إلى أنه يستهدف الوصول إلى حلم المدرب المصري الراحل، محمود الجوهري.

وقال مدرب حراس الفراعنة لدنيا الاحتراف:«بعدما رحلت عن وادي دجلة فاوضني النادي الأهلي لأكون مسؤول عن الأكاديمية الخاصة به».

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وأكمل:«بعدها بساعات تحدث معي عدد الأصدقاء من أجل تولي مهمة سبورت أكاديمي، وعقدت جلسة مع مديرها ووافق على كل الطلبات الخاصة بي».

وأضاف:«حلمي هو تحقيق هدف محمود الجوهري، قمت بتحقيقه في الأردن من قبل ويوجد حاليًا ٩ حراس في الدوري الممتاز هناك تخرجوا تحت تدريبي».

وعن عصام الحضري، فقال صالح:«اللاعب وصل لما هو فيه حاليًا لأنه كان يقوم بكل ما أقوله له بشكل كامل ويتدرب تدريبات شاقة في كل الأوقات».

واختتم:«لن ينجح أي حارس على مستوى العالم في الوصول لما وصل إليه الحضري كونه أكبر حارس شارك في كؤوس العالم».