شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادي الهلال يتفق مع «شاموسكا» بديلا لـ«زوران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قرر مجلس إدارة نادي الهلال اليوم (السبت) إقالة مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الكرواتي زوران ماميتش.

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كما توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع نادي الفيصلي لاستعارة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي «بريكليس شاموسكا»؛ ليتولى بموجبه قيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك باتفاقية تكفل بقيمتها المالية الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي.

وينتظر أن يشرف شاموسكا على تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم؛ تأهباً لملاقاة التعاون مساء بعد غد (الاثنين)، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره لعضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال على وقفاته الدائمة وغير المستغربة مع نادي الهلال.