شكرا لقرائتكم عضلة السمانة سر استبعاد الشحات من مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي سبب غياب حسين الشحات عن مران الفريق اليوم السبت.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "غياب حسين الشحات جاء لمعاناته من اجهاد في عضلة السمانة بعد تواجده في عزاء زوج أخته أمس ، لذلك فضل الجهاز الفني منحه قسط من الراحة من مران الفريق اليوم" .

وأضاف عبد الحفيظ أن محمد هاني سيشارك في مران الفريق ، غدآ فيما أكد أن سعد سمير سيعود من المانيا خلال أسبوع.