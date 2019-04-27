شكرا لقرائتكم فرحة أحمد الشيخ ورد فعل أمح بعد قمة الأهلى والزمالك للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر أحمد الشيخ لاعب الأهلى والذى شارك مع فريق الشباب بالقلعة الحمراء فى مباراته ضد الزمالك بقمة الشباب، سعيداً بعد تسجيل هدفاً فى فوز الأحمر على غريمه الأبيض. وفاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر ضمن بطولة الجمهورية. Advertisements فيما رفض أمح الدولى مشجع الأهلى الشهير من التعليق على فوز فريق الشباب على الزمالك. وشهدت قمة الشباب مشاركة أحد الشيخ لاعب الفريق الأول فى المباراة من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق الأول بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. وتعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلى للطرد خلال لقاء القمة، ليستكمل الأهلى المباراة بـ10 لاعبين.

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