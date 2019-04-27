شكرا لقرائتكم جمال الغندور مع تحكيم مباراة الترجى التونسى ومازيمبى الكونغولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية الأسبق صورة تجمعه بطاقم تحكيم مباراة الترجى التونسى ومازيمبى الكونغولى فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا بصفته مراقبا للحكام من الإتحاد الأفريقى. وأسندت لجنة الحكام بالكاف مباراة الترجي أمام مازيمبي للحكم الجامبي باكاري جاساما، على أن يعاونه جابريل كامارا والحاج ماليك من السنغال، فيما سيقود لقاء الإياب الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز. Advertisements كان الحكم باكاري جاساما قد أدار مباراة الأهلى أمام ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بالمباراة التي شهدت بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

جمال الغندور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال الغندور مع تحكيم مباراة الترجى التونسى ومازيمبى الكونغولى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.