شكرا لقرائتكم بعد الصعود للممتاز.. محمد صلاح يجدد عقده مع نادى مصر وشحاتة مديراً للكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد محمد صلاح المدير الفنى لأف سى مصر عقده مع ناديه ليسدل الستار حول الاحاديث التى اكدت عن قرب رحيله عن النادى والتعاقد مع احد الأندية التى تنافس على الصعود بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى .

كان محمد صلاح قد نجح فى صعود أف سى مصر من القسم الثانى للدورى الممتاز هذا الموسم لاول مرة فى تاريخ النادى .

وقد أكد محمد صلاح فى تصريحات خاصة أنه وافق على تجديد عقده مع أف سى مصر نظرا للعلاقة الجيدة والشعور بالراحة مع إدارة مصر فى ظل رغبته بجانب جهازه المعاون فى استكمال المشوار الناجح مع الفريق .

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق أنه رفض بعض العروض التى وصلته داخليا واخرجيا رغبة منه فى استكمال ما بدأه مع الفريق ، قائلا " انتظروا نادى مصر فى الدورى الممتاز " .

كما تعاقدت إدارة نادى إف سى مصر، مع كريم حسن شحاتة ليتولى منصب مدير الفريق الكروى الأول، بالجهاز الفنى تحت قيادة محمد صلاح، وذلك عقب تأهل نادى مصر للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.

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