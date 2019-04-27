اكرامي يعود لمران الأهلى بعد التعافى من الاصابة...

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جدة - عمرو شويل عاد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، لتدريبات حراس مرمى الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقامة على ستاد التتش بالجزيرة. وتعافى شريف إكرامي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر في شهر فبراير الماضي. وشارك شريف إكرامي بشكل طبيعي في تدريبات حراس المرمى مع محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان، والتي الذي يقودها طارق سليمان مدرب الحراس، ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة. Advertisements فيما بدأ الرباعي محمد هاني ومحمود وحيد ومروان محسن وإسلام محارب لاعبو الفريق في اداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش المران. ويعاني محمد هاني من الإصابة في العضلة الأمامية، فيما يشتكي محمود وحيد من ألام في العضلة الخلفية، بينما يشتكي مراون من إجهاد عضلي، ويعاني اسلام محارب من إصابة في الحوض. وأدى الرباعي تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق. ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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