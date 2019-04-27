شكرا لقرائتكم شباب الأهلى بعد إسقاط الزمالك: عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو شباب الأهلى مواليد 97 بفوزهم على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى بطولة الجمهورية للشباب فى المباراة التى أقيمت على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر. وردد لاعبو الأهلى خلال تواجدهم فى غرف الملابس بهتافات الجماهير الحمراء "كده كده يا زمالك.. الدورى فى الجزيرة.. عامل فيها بطل.. وهو بتاع بليلة". Advertisements وشهدت قمة الشباب مشاركة أحد الشيخ لاعب الفريق الأول فى المباراة من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق الأول بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. وتعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلى للطرد خلال لقاء القمة، ليستكمل الأهلى المباراة بـ10 لاعبين.

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