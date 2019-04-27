شكرا لقرائتكم انت جاى اشتغل أيه؟.. اعرف تفاصيل ترك سيدومير مران الإسماعيلى غاضبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر البلجيكى سيدومير المدير الفني للإسماعيلي مران فريقه المقام حاليا علي الملعب الفرعي لستاد الإسماعيلية اعتراضا علي تقليص صلاحياته الفنية. وحضر سيدومير إلي الملعب في الموعد المحدد للتدريب وهو الخامسة مساء وفوجىء بوجود دور للجهاز المعاون الجديد أثناء التدريب ليقرر مغادرة المران قبل انتهاؤه . Advertisements ويستعد الإسماعيلي لملاقاة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة 31 للدوري وعين مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان كل من محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وصبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار الجهاز المعاون الذى ضم أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة. وبدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان رحلة التخلص من البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد ليواصل الدراويش مسلسل العروض المخيبة للامال للفريق فى آخر خمس جولات بالمسابقة ، وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة علي خزينة النادي ،وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا في حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي وهو ما سيكبد الإسماعيلي مبلغًا كبيرًا.

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