شكرا لقرائتكم بيدرو: مواجهة مانشستر يونايتد أشبه بـ"نهائي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف بيدرو رودريغيز لاعب تشيلسي مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد بأنها أشبه بمباراة "نهائية" في ظل صراع الفريقين لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 67 نقطة متقدما بثلاث نقاط على يونايتد ويفصل بينهما أرسنال صاحب المركز الخامس ولديه 66 نقطة ولا ينوي أي فريق إهدار نقاط في آخر ثلاث مباريات متبقية بالمسابقة.

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وقال بيدرو لمحطة "سكاي سبورتس": نعتبرها مباراة نهائية. من المهم أن نصل للمربع الذهبي لذا نريد الفوز على مانشستر لكننا نعرف أن المهمة صعبة على ملعبه. لديهم العديد من اللاعبين الرائعين وربما لا يعيش فترة جيدة أو ليس في أفضل حال لكن يجب أن نقاتل سويا لتحقيق الفوز.

ولم يحقق تشيلسي أي فوز حتى الآن خارج ملعبه أمام الستة الأوائل في الدوري هذا الموسم وخسر في آخر أربع محاولات واستقبل 13 هدفا بينما سجل هدفا واحدا.

ويدخل يونايتد اللقاء بعد خسارة مؤلمة بملعبه أمام جاره مانشستر سيتي 2-صفر بمنتصف الأسبوع. وتابع بيدرو: ربما لن أبدأ المباراة أساسياً لكن النتيجة هي الأهم وسأركز في اللقاء وأريد الفوز وهذه هي النتيجة الوحيدة المرضية لنا.