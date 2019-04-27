شكرا لقرائتكم بنزيمة يغيب عن مواجهة ريال مدريد ورايو فايكانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن تدريبات فريقه السبت لإصابة عضلية في فخذه الأيسر وسيغيب عن المباراة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني الأحد كما أعلن ناديه.

وأصدر فريق العاصمة الإسبانية بيانا أكد فيه بأن بنزيمة يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر. من دون ان يحدد فترة غيابه عن الملاعب، أما مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان فقال: لن يتواجد كريم معنا، لكننا سنشرك فريقا سيحاول خلق المتاعب للمنافس والخروج فائزا.

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ولم يشأ زيدان التطرق الى اللاعب الذي سيشغل مركز بنزيمة في مقدمة الهجوم مشيرا إلى أن الجناح البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور الغائب عن الملاعب لتمزق بأربطة الركبة منذ شهرين ليس جاهزا للمشاركة بقوله: يتعين على فينيسيوس الانتظار بعد غياب شهرين عن الملاعب من دون ان يلعب. يحتاج الى أسبوع آخر من العمل. لن يكون متواجدا بدوره الأحد.

ويخوض بنزيمة (31 عاما) أحد أفضل مواسمه مدافعا عن ألوان ريال مدريد على الرغم من الصعوبات التي يواجهها فريقه الذي يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي قبل نهاية البطولة بأربع مراحل.

وسجل بنزيمة أول ثلاثية له هذا الموسم في مرمى أتلتيك بلباو الأحد الماضي رافعا رصيده الى 30 هدفا في مختلف المسابقات بينها 21 في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين. ويحتاج بنزيمة إلى هدفين إضافيين ليعادل أفضل حصيلة له في موسم 2011-2012 عندما سجل 32 هدفا.