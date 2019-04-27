مدفيديف يقصي نيشيكوري ويتأهل إلى نهائي دورة برشلونة

اسماء السيد - تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف سابعا، إلى المباراة النهائية لدورة برشلونة الاسبانية الدولية في كرة المضرب بفوزه على الياباني كي نيشيكوري الرابع 6-4 و3-6 و7-5 السبت في الدور نصف النهائي.

ويخوض ميدفيديف (23 عاما) أول نهائي في مسيرته على الملاعب الترابية الاحد، بانتظار الفائز من نصف النهائي الثاني بين الإسباني رافايل نادال، المصنف أوّل والفائز باللقب 11 مرة آخرها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، والنمسوي دومينيك تييم الثالث، اللذين يلعبان في وقت لاحق اليوم.

وحرم الروسي منافسه نيشيكوري من الوصول إلى المباراة النهائية في برشلونة للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن فاز باللقب عامي 2014 و2015 وخسر نهائي 2016 أمام نادال.

وفاز ميديفيدف بالمجموعة الاولى، ولكن بعدما حسم نيشيكوري المجموعة الثانية لصالحه، عمد الروسي إلى تحطيم مضربه بضربه بالارض.

Advertisements

ونجح نيشيكوري في كسر ارسال منافسه في الشوط الاول للمجموعة الثالثة، لكن رد الروسي لم يتأخر ليعادل النتيجة 2-2.

وانقذ نيشيكوري 3 كرات لكسر ارساله في الشوط السادس، قبل أن يحصل ميدفيديف على فرصة لكسر ارسال منافسه في الشوط الثاني عشر ويفوز به وبالتالي بالمباراة.

وثأر ميديفديف من نيشيكوري الذي كان أسقطه في نهائي دورة بريزبين الاسترالية في كانون الثاني/يناير الماضي.