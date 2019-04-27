شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على لـ"سوبر كورة": انتظرونى رئيساً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحلم على، الهداف التاريخى للزمالك، عن العديد من الأمور الخاصة بإمكانية ترشحّه للانتخابات الزمالك، وتلقيه عرضاً لخوض انتخابات القلعة البيضاء خلال الدورة الماضية وغيرها من التفاصيل. لقراءة حوار عبد الحليم علي إضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحليم على لـ"سوبر كورة": انتظرونى رئيساً للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.