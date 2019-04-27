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شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات خاصة بالزمالك لاستقبال احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد إدارة نادى الزمالك لاستقبال احتفالات أعضاء النادى، بشم النسيم يوم الاثنين المقبل، وقضاء الإجازات في مقر القلعة البيضاء، حيث قامت الإدارة بإنشاء خيمة كبرى في ممر الملك فاروق أمام بوابة جامعة الدول العربية.
كما قررت الإدارة تجهيز كافة الأماكن التى من الممكن استخدامها فى الترفيه فى شم النسيم، كما سيتم القيام بالعديد من التجهيزات الخاصة باستقبال الأعضاء في هذا اليوم.
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