شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يوضح سبب غياب الشحات عن مران الأهلي..ومستجدات إصابة هاني وسمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي سبب غياب حسين الشحات عن مران الفريق اليوم السبت.

Advertisements

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية:"غياب حسين الشحات جاء لمعاناته من اجهاد في عضلة السمانة بعد تواجده في عزاء زوج أخته أمس ، لذلك فضل الجهاز الفني منحه قسط من الراحة من مران الفريق اليوم" .

وأضاف عبد الحفيظ أن محمد هاني سيشارك في مران الفريق ، غدآ فيما أكد أن سعد سمير سيعود من المانيا خلال أسبوع.