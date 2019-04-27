عبد الحفيظ يوضح سبب غياب الشحات عن مران الأهلي..ومستجدات إصابة هاني وسمير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي سبب غياب حسين الشحات عن مران الفريق اليوم السبت.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية:"غياب حسين الشحات جاء لمعاناته من اجهاد في عضلة السمانة بعد تواجده في عزاء زوج أخته أمس ، لذلك فضل الجهاز الفني منحه قسط من الراحة من مران الفريق اليوم" .
وأضاف عبد الحفيظ أن محمد هاني سيشارك في مران الفريق ، غدآ فيما أكد أن سعد سمير سيعود من المانيا خلال أسبوع.
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