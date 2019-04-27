شاهد مع سوبر كورة "معايرة" لاعبى الأهلى للزملكاوية بـ"بتاع البليلة" بعد قمة الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو شباب الأهلى مواليد 97 بفوزهم على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى بطولة الجمهورية للشباب فى المباراة التى أقيمت على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، بالقرص والغناء ومعايرة غريمه التقليدى بـ"بتاع البليلة". Advertisements

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