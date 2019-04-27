شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. محمد صلاح يجدد عقده مع أف سى مصر بعد إنجاز الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد محمد صلاح المدير الفنى لأف سى مصر عقده مع ناديه ليسدل الستار حول الاحاديث التى اكدت عن قرب رحيله عن النادى والتعاقد مع أحد الأندية التى تنافس على الصعود بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى .

كان محمد صلاح قد نجح فى صعود أف سى مصر من القسم الثانى للدورى الممتاز هذا الموسم لاول مرة فى تاريخ النادى .

وقد أكد محمد صلاح فى تصريحات خاصة أنه وافق على تجديد عقده مع أف سى مصر نظرا للعلاقة الجيدة والشعور بالراحة مع إدارة مصر فى ظل رغبته بجانب جهازه المعاون فى استكمال المشوار الناجح مع الفريق .

Advertisements

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق أنه رفض بعض العروض التى وصلته داخليا واخرجيا رغبة منه فى استكمال ما بدأه مع الفريق ، قائلا " انتظروا نادى مصر فى الدورى الممتاز " .