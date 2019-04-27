شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الأهلى أمام الجزيرة فى الجولة قبل الأخيرة بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام الجزيرة بنتيجة 26 / 25 فى الجولة قبل الأخيرة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2018 / 2019.

وبذلك ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى النقطة 39 فى المركزالثانى قبل مواجهة الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 40 نقطة غدا الأحد فى النهائى بعدما تعادل الفريق الأبيض مع الأوليمبى 25 / 25.

بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها غدا الأحد لقاءات بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع سموحة والأوليمبى مع الجزيرة والأهلى مع الزمالك.