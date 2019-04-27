شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يبعد محمد تونى عن المقاصة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمد تونى مدافع وسط مصر المقاصة عن مباراة فريقه المقبلة فى الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز أمام بيراميدز الثلاثاء المقبل بسبب الإيقاف. المباراة المقررة بينهما فى الجولة الـ31 . Advertisements كان محمد تونى قد تلقى الإنذار الثالث فى لقاء فريقه الأخير أمام الاتحاد السكندرى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى . ويبحث الجهاز الفنى لمصر المقاصة عن بديل كفء لمحمد تونى خاصة وأن اللاعب أحد الأعمدة الرئيسية للفريق الفيومى . ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 41 نقطة .

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