الغندور ينشر صورة مع طاقم تحكيم الترجى ومازيمبى بدورى الأبطال الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية الأسبق صورة تجمعه بطاقم تحكيم مباراة الترجى التونسى ومازيمبى الكونغولى فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا والتى انطلقت منذ قليل، بصفته مراقبا للحكام من الإتحاد الأفريقى . واسندت لجنة الحكام بالكاف مباراة الترجي أمام مازيمبي للحكم الجامبي باكاري جاساما، على أن يعاونه جابريل كامارا والحاج ماليك من السنغال، فيما سيقود لقاء الإياب الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز. Advertisements كان الحكم باكاري جاساما قد أدار مباراة الأهلي أمام ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بالمباراة التي شهدت بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

جمال الغندور

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