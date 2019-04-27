شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أبو شقة تحصد المركز الأول لبطولة الجمهورية فى الرماية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت الرامية الدولية أميرة أبو شقة، المركز الأول على مستوى الجمهورية لعام 2019 ويعد اللقب الثانى على التوالى للرامية الدولية فى سلاح الخرطوش ببطولة الجمهورية.

من جانبه قال مجدي لطفى رئيس اللجنة الفنية لسلاح الخرطوش للاتحاد المصري للرماية والمدير الفني للمنتخب الوطنى إن بطلة الجمهورية أميرة أبو شقة تتقدم تقدمًا واضحًا بصورة رائعة وهذا ظهر في جميع البطولات التي شاركت فيها خلال الفترة القليلة الماضية وخاصة بطولة الجمهورية 2019، مضيفاً أن هذا التقدم يجعلها مؤهلة للمشاركة بشكل قوي في أولمبياد طوكيو 2020.

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وأعربت بطلة الجمهورية للرماية لعام 2019 عن سعادتها بحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالى مشيرة إلى أن هذا نتاج تدريب شاق على مدار الفترة الماضية من أجل تحقيق هذا الحلم، تابعت أن بطولة الجمهورية هي آخر بطولة في الموسم المحلي لذلك سوف تستعد من خلال التدريبات المكثفة والمشاركة في مجموعة من البطولات والمعسكرات استعدادًا للبطولة الإفريقية التي ستحسم تحديد مقعد لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 أو من عدمه.

وقالت فى ختام تصريحاتها:"أتقدم بالشكر لكل من ساهم في خروج المسابقة بهذا الشكل الجيد الذي يليق بالرياضة المصرية، ورغم حصولي على المركز الأول إلا أنني لم أظهر بالمستوى المعهود بسبب حدوث مشكلة تنقية في البندقية سيتم حلها خلال الفترة المقبلة".