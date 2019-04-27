شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يستقر على 20 لاعباً لتخطى النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 20 لاعباً لمعسكر القاهرة غداً استعداداً للقاء المهم والمرتقب أمام النجوم فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الخامسة والنصف بملعب بتروسبورت ضمن مباربات الأسبوع الـ31 .
وضمت قائمة الاتحاد كلا من: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى فى حراسه المرمى و محمود شعبان و سيد سالم و محمد ناصف محمود رزق ومحمد انور و ولاس دسليفا و احمد توفيق فى خط الدفاع و نور السيد و خالد الغندور و احمد نبيل مانجا و احمد دوواد و كريم الديب و كريم ممدوح ورزاق سيسيه و عمار حمدى فى خط الوسط فضلا عن خالد قمر و توشكا ومحمد جدو فى الهجوم.
ويغيب عن اللقاء صبحى سليمان ومحمد عادل ومحمد بازوكا وصبرى رحيل وتونى سليفا وهشام صلاح وفوزى الحناوى لأسباب فنية.
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