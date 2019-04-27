رابط youtube كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع رابط yalla shoot...

يلا شوت hd1 مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر yalla shoot كورة أونلاين يوتيوب مباراة الترجي مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يستضيف الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية أحداث مباراة الترجي ومازيمبي الكنغولي في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء يوم السبت في واحدة من المباريات الهامة والقوية بالقارة السمراء، خاصة وأنها تجمع بين فريقين لهما اسم كبير بالقارة.

بث مباشر الترجي اليوم يلا شوت، الترجي الرياضي التونسي حامل لقب لنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا يطمح في الفوز على مازيمبي الكنغولي، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة جيدة تسهل من مهمته في التأهل لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم، ونقدم لكم راب مشاهدة مباراة الترجي التونسي اليوم بث مباشر كورة لايف.

مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر كورة ستار livehd7، نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق الفوز على شباب قسنطينة الجزائري، إذ أن الفريق التونسي فاز ذهاباً بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يفوز على أرضه ووسط جماهيره في مبارة الإياب بنتيجة 3-1، ليكون التأهل من نصيب الترجي، بث مباشر الترجي ومازيمبي يلا شوت الجديد kora star بدون تقطيع.

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كورة أونلاين مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر yalla live قد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بأن تقام مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي ومازيمبي الكنغولي مساء اليوم السبت الموافق 27-4-2019، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت تونس.

رابط مشاهدة مباراة الترجي بث مباشر بدون تقطيع، ستقوم قناة bein SPORTS HD1 بالنقل الحي والمباشر لمباراة الترجي القادمة في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت بصوت المعلق رؤوف بن خليف، كما ستُنقل المباراة عبر قناة الوطنية التونسية التردد الأرضي.

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الترجي ومازيمبي بث مباشر كورة لايف

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بث مباشر الترجي في دوري أبطال إفريقيا، تفتقد تشكيلة الترجي اليوم لجهود الحارس رامي الجريدي، كما يتوقع غياب عدد من اللاعبي للإصابة، وعلى رأسهم أنيس البدري ومحمد علي اليعقوبي، وحسين الربيع.

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الترجي ومازيمبي على ملعب رادس، والترجي يدخل مباراة اليوم بشكل هجومي من أجل إحراز أكبر عدد من الأهداف.

التعادل يسيطر على نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي مع أقترابنا من نهاية الشوط الأول.

بث مباشر الترجي ومازيمبي الشوط الثاني يلا شوت، حكم المباراة يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.

الهدف الأول للترجي في الدقيقة 51 عن طريق يوسف بلايلي، وتصبح نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي هي تقدم الترجي بهدف دون رد.