الزمالك يُعلن توقيع عقوبة جديدة على لاعبيه بعد أحداث بيراميدز..تعرف عليها

كتب عمرو جاب الله

حدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقوبة جديدة على اللاعبين بعد الأحداث التالية لمباراة بيراميدز التى جمعت الفريقان ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف نظيف سجله على جبر.

وتضمنت العقوبة الجديدة تنص توقيع غرامة مالية على أي لاعب يقوم بالاعتراض على حكم المباراة بعد نهاية أحداث اللقاء بعدما توجه معظم لاعبى الفريق للاعتراض على حكم مباراة بيراميدز بعد نهاية اللقاء.

وشدد مرتضى منصور للاعبى الزمالك على إنهم قد يتعرضون للحصول على إنذارات نتيجة الاعتراض على الحكام بعد نهاية أي لقاء...