“قداحة” تسبب في إصابة بالغة في بوروسيا دورتموند

تعرض لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم جادون سانشو، لإصابة في العين جراء قداحة فيما يبدو ألقتها الجماهير خلال مباراة “الديربي” التي تجمع فريقه بشالكه، والمقامة حالياً.

وصنع سانشو الهدف الأول لفريقه الذي سجله ماريو غوتزه وعندما كان يحتفل مع زملائه بالهدف ألقيت القداحة عليه.

ورغم أنه كان يعاني من ألم واضح إلا أنه عاد للملعب بعد تلقى العلاج.