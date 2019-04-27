مورينيو: بعض اللاعبين يصفونني بالوغد

أبرز المدير الفني السابق لعدد من الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، من بين “نقاط قوته” كمدرب “الخبرة والطموح غير المحدود”، ولم يتردد في التأكيد على أن بعض اللاعبين كانوا يصفونه بـ”الوغد”.

وفي مقابلة مع قناة (DAZN) الإيطالية، حدد مورينيو من بين مزاياه: “الجودة والمعرفة والخبرة والطموح غير المحدود”، في حين أكد أن أبرز عيوبه تتمثل في أنه “خاسر بشع” وأنه “فظيع مع من لا تتفق دوافعهم” معه.

وأبرز المدير الفني البرتغالي أن مورينيو المدرب يختلف عن مورينيو الإنسان، موضحاً أن “جوزيه كرجل، هو هادىء وعاطفي ويفكر دائماً في الآخرين”.

وتابع قائلاً: “أما مورينيو المدرب فهو برجماتي ويتمتع بذكاء عاطفي، لكنه مسيطر أيضاً، إنني أعشق جوزيه الإنسان لكن من المحزن أن الناس معتادة على جوزيه المدرب بشكل أكبر”.

ورداً على سؤاله عن الصورة التي يراها به اللاعبين، قال: “بعضهم يرونني وغداً”.