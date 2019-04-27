شاهد.. وست بروميتش يفوز على روثرهام بثنائية.. واحمد حجازي يعود للمشاركة

تمكن وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه احمد حجازي مدافع منتخب مصر، من تحقيق الفوز على روثرهام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ 45 من دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

وشارك احمد حجازي في المباراة كاملة بعد غيابه عن

المباراة السابقة، امام ريدينج بسبب الإصابة.

وتقدم روثرهام في الدقيقة 50 عن طريق كلارك روبيرتسون، قبل أن يتمكن وست بروميتش من التعادل في الدقيقة 77 بأقدام جاي رودريجيز من ركلة جزاء،

وبعد دقيقتين سجل ريكيم هاربر هدف الفوز.

وكان ألبيون متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة 77 قبل أن يدرك جاي رودريجيز التعادل وبعد دقيقتين أحرز ريكيم هاربر هدف الانتصار.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد وست بروميتش إلى 80 نقطة، في المركز الرابع من دوري التشامبيونشيب، وكان الفريق ضمن خوض ملحق التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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