بالصور: جناح وزارة الرياضة في افتتاح المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية isf بدبي

بمشاركة وزارة الشباب والرياضة افتتحت اليوم فاعليات المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية middle east) (isf.بالإمارات العربية المتحدة في سابقة تعد الأولى من نوعها ان تشارك وزارة الشباب والرياضة في معرض دولي للرياضة واللياقة البدنية خارجيا.

يقام المعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية خلال الفترة من 27 الى 29 ابريل الجاري بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بمشاركة العديد من الشركات الدولية العاملة في المجال اللياقة البدنية والاستثمار، ومجموعه من المتخصصين في تطوير وتحديث صناعة الرياضة بالعالم

تضمن جناح وزارة الشباب والرياضة وشرح الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية على

راسها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والمدينة الرياضية بمدينة 6 أكتوبر كما شهد جناح وزارة الشباب والرياضة اهتمام المستثمرين من حيث الفرص الاستثمارية للمنشأت الرياضية وكذلك سياحة المعسكرات الرياضية و تنظيم الاحداث الرياضية الكبرى بجمهورية مصر العربية .

كما تتضمن جناح وزارة الشباب والرياضة عرض للمركز الأولمبي بالمعادي ومضمار سباقات الهجن ومدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ ومدينة الشباب والرياضة بالغردقة وبورسعيد. كما قامت هيئة تنشيط السياحة بدعم جناح وزارة الشباب الرياضة ببعض المطبوعات والمطويات

والهداية التذكارية.

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استقبل جناح وزارة الشباب والرياضة خلال فعليات اليوم الأول من المعرض السيد ناصر الرحمة نائب رئيس مجلس دبي الرياضية والذي رحب بتواجد جناح وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة الدكتور اشرف صبحي .

جدير بالذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد اكد في تصريحات سابقة ان مصر تعد من أكبر الأسواق العالمية في مجال الرياضة واللياقة البدنية في افريقيا والشرق الأوسط وتولي الدولة اهتماما كبيرا بالرياضة بالاستمرار بالتوسع في بناء وإنشاء الملاعب والمدن الرياضية في جميع انحاء جمهورية مصر العربية كجزء من خطة الدولة الاستثمارية.

كان وزير الشباب والرياضة قد شهد فعاليات معرض ISF لشمال أفريقيا بجمهورية مصر العربية بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من ٧ الي ٩ مارس الماضي.