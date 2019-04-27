مصر تتربع علي عرش البطولة الافريقية لرفع الاثقال ب 6 ميداليات

تربعت مصر علي عرش 64 كجم في البطولة الافريقية لرفع الاثقال والؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

حيث استطاعت الرباعة البطلة المصرية اسراء راشد بالفوز ب 2 ميدالية ذهبية وفضية، بعد ان استطاعت رفع 98 كجم في الخطف

وتكسر الرقم الافريقي وميدالية فضية في الكلين بعد رفع 110 كجم، لتحصل علي ذهبية المجموع بإجمالي 208 كجم.

وجاءت نعمة فهمي البطلة المصرية في المركز الثاني بعد

ان استطاعت رفع 91 كجم في الخطف، وتحصل على الميدالية الذهبية بعد رفع 111 كجم في الكلين، لتحصل على اجمالي 202 كجم.

وجاءت الرباعة التونسية احسان شابي في المركز الثالث بعد ان استطاع رفع 89 كجم في الخطف 110 كجم في الكلين ليحصل على مجموع 199 كجم.