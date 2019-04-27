مدرب مصري يقود العراق للفوز بفضية بطولة آسيا للكاراتيه

في سابقة تعد الأولي من نوعها في تاريخ دولة العراق الشقيقة في رياضة الكاراتيه وتحت قيادة المدرب المصري مصطفي العتال وبعد منافسة شرسة مع دولة اليابان حصد شباب المنتخب العراقي للكاراتيه المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات بطولة آسيا للشباب في الكاتا الجماعي بعد تفوقهم علي اقرانهم من المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة.

ومن جانبة أشاد الدكتور عادل عيدان رئيس الاتحاد العراقي ورئيس البعثة بالمجهودات المضنية التي بذلها المدربين واللاعبين من أجل وصول منتخب العراق الي منصات التتويج الآسيوية ورفع علم العراق عاليا خفاقا في بطولة آسيا للناشئين والشباب بماليزيا.

وأضاف الدكتور عادل عيدان بأن اللاعب والبطل بينر مصطفى حصل علي المركز

الثالث والميدالية البرونزية في بطولة آسيا في مسابقة الكاتا فردي ناشئين

وقال رئيس اتحاد العراق انه يتكون منتخب الكاتا الجماعي من كل من الأبطال بينر مصطفى و يوسف سلام و بزار مهدي.

واهدي الدكتور عادل عيدان رئيس الاتحاد العراقي ورئيس البعثة هذا الفوز الثمين وهذه الميداليات الغالية للحكومة العراقية واعضاء البرلمان ووزير الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية والشعب العراقي كي يسعد الجميع بفوز أبنائهم شباب منتخب العراق للكاراتيه الأبطال.