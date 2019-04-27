شاهد.. النيران الصديقة تمنح أتلتيكو مدريد الفوز على بلد الوليد

تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز صعب على بلد الوليد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الـ 35 من الدوري الاسباني.

بدأت المباراة بحذر بين الفريقين وتبادل للكرات في منتصف الملعب، وظهر أول تهديد للمرمى من جانب بلد الوليد في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة قوية، تصدى لها أوبلاك بنجاح.

وفي الدقيقة 12رد أتلتيكو برأسية من لاعبه الفرنسي جريزمان، مرت بعيدة عن المرمى.

واستحوذ أتلتيكو مدريد على الكرة بشكل واضح، ولكنه لم يتمكن من تهديد مرمى بلد الوليد بشكل إيجابي، حتى احتسب المباراة ركلة حرة مباشرة لأصحاب الأرض سددها جريزمان وأبعدها حارس المرمى بصعوبة.

واستمر اتلتيكو مدريد مسيطراً على مجريات اللعب، وسط محاولات من بلد الوليد لاستغلال الهجمات المرتدة، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الاول.

وبدأ الشوط الثاني بداية هادئة من الفريقين وسط تراجع بلد الوليد للدفاع، وامتلاك

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أتلتيكو مدريد للكرة.

وفي الدقيقة 66 تمكن أتلتيكو مدريد من التقدم بالهدف الأول بعد عرضية من ساؤول من الجهة اليسرى، فشل دفاع بلد الوليد في إبعادها ليودعها اللاعب خواكين فيرنانديز بالخطأ في مرماه.

وبعد الهدف استمر استحواذ أتلتيكو على مجريات اللعب، للحفاظ على تقدمه في حين لم يتمكن بلد الوليد من التقدم هجوميًا بشكل مؤثر، حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

وبتلك النتيجة يرفع أتلتيكو مدريد رصيده من النقاط إلى 74 نقطة في المركز الثاني، ليؤجل حسم اللقب لبرشلونة، حيث يحتاج الفريق الكتالوني للفوز أمام ليفانتي مساء اليوم لحسم الليجا رسميًا.

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