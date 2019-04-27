شاهد.. مباراة اتحاد جدة والنصر السعودي في كأس خادم الحرمين

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة اتحاد جدة والنصر السعودي والتي ستجمع الفريقين في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمينالشريفين.
وجاء تشكيل انصر للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: جونيز خط الدفاع: سلطان الغنام ، عمر هوساوي ، مايكون بيريرا ، عبد الرحمن العبيد الوسط: عبد العزيز الجبرين – جوليانو فيكتور –
بينما يخوض اتحاد جدة المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: فواز القرني خط الدفاع: العمار ..عسيري .. كوستا .. سعود خط الوسط: فهد المولد .. كارلوس .. كريم الأحمدي .. سانوجو .. رودريجيز الهجوم: بريجوفيتش.
مشاهد مباراة إتحاد جدة والنصر:
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