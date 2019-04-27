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شاهد.. مباراة اتحاد جدة والنصر السعودي في كأس خادم الحرمين

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تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة اتحاد جدة والنصر السعودي والتي ستجمع  الفريقين في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله ( الجوهرة المشعة ) في الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين

الشريفين.

وجاء تشكيل انصر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: جونيز خط الدفاع: سلطان الغنام ، عمر هوساوي ، مايكون بيريرا ، عبد الرحمن العبيد الوسط: عبد العزيز الجبرين – جوليانو فيكتور –

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نور الدين مرابط – بيتروس ماثيوس الهجوم: عبد الرزاق حمدالله ، أحمد موسى.

بينما يخوض اتحاد جدة المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: فواز القرني خط الدفاع: العمار ..عسيري .. كوستا .. سعود خط الوسط: فهد المولد .. كارلوس .. كريم الأحمدي .. سانوجو .. رودريجيز الهجوم: بريجوفيتش.

 

مشاهد مباراة إتحاد جدة والنصر:

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