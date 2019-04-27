شاهد.. شالكه يذل دورتموند برباعية ويقرب بايرن ميونخ من الدوري الألماني

حقق شالكه الانتصار علي حساب نظيره بروسيا دورتموند باربعة اهداف مقابل هدفين، في المبارة التي جمعت الفريقين علي ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الاسبوع الـ31من الدوري الالماني .
افتتح دورتموند أهداف المباراة في الدقيقة 14، عن طريق ماريو جوتزة، قبل أن يتمكن شالكة من إدراك التعادل سريعًا بالدقيقة 18، عن طريقدانييل كاليوري،وفي الدقيقة 28 سجل ساليف ساني هدف التقدم لشالكة.
وتلقى دورتموند ضربة قوية حينما تلقى ماركو رويس بطاقات حمراء، في الدقيقة 60، ويحرز شالكة الهدف الثالث في الدقيقة 62 عن طريق دانييل كاليوري.
وفي الدقيقة 65 تلقى ماريوس وولف لاعب دورتموند
وقلص اكسيل فيتسل النتيجة لصالح دورتموند بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84، ووسع شالكة الفارق مرة اخرىبهدف رابع في الدقيقة 86، بريل إيمبولو
وبتلك النتيجه يرفع شالكه رصيده الي النقطة الـ31يحتل بيها المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد بروسيا دورتموند عند النقطة69، يحتل بها المركز الثاني.
وفي حالة تحقيق البايرن غدا الانتصار سوف يتسع الفارق بينه وبين دورتموند الي 4نقاط.
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