موهبة بنفيكا يدخل دائرة اهتمامات زيدان

داخل الاعب البرتغالي فيرو مدافع بنفيكا الشاب، ضمن قائمة الاعبين الذين يرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضمهم خلال الصيف المقبل. أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية ان زيدان يرغب بضم اللاعب الشاب من صفوف فريق بنفيكا وتبلغ قيمة الشرط الجزائي للاعب صاحب الـ22 عامًا 100مليون يورو. وأشارت الصحيفة ان زيدان يفضل ان يضم الاعب لبناء فريق قوي خلال الصيف من اجل المنافسة علي البطولات وربطة التقرير بين الريال والعديد من الاعبين خلال الصيف القادم .

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