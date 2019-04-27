موهبة بنفيكا يدخل دائرة اهتمامات زيدان

داخل الاعب البرتغالي فيرو مدافع بنفيكا الشاب، ضمن قائمة الاعبين الذين يرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضمهم خلال الصيف المقبل.
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية ان زيدان يرغب بضم اللاعب الشاب من صفوف فريق بنفيكا وتبلغ قيمة الشرط الجزائي للاعب صاحب الـ22 عامًا 100مليون
وأشارت الصحيفة ان زيدان يفضل ان يضم الاعب لبناء فريق قوي خلال الصيف من اجل المنافسة علي البطولات وربطة التقرير بين الريال والعديد من الاعبين خلال الصيف القادم .
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