رسميًا.. الهلال يقيل زوران ماميتش ومدرب الفيصلي البديل

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي إقالة الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة الثقيلة أمام التعاون مساء أمس الجمعة. وودع الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الهزيمة القاسية بخمسة أهداف نظيفة أمام التعاون في نصف نهائي البطولة. بخمسة أهداف نظيفة أمام التعاون في نصف نهائي البطولة. ونشر حساب الهلال على موقع التواصل الاجتماعي خبر إقالة الكرواتي زوران ماميتش من Advertisements تدريب الفريق عقب الخروج من بطولتي كأس زايد للأندية العربية أمام النجم الساحلي التونسي وكأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون. وأكد مجلس إدارة الهلال أنه توصل لإتفاق مع نادي الفيصلي على استعارة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس لتدريب الفريق.

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