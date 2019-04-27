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أحمد موسى يقود هجوم النصر أمام الاتحاد بالدوري السعودي

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أعلن المدير الفني روي فيتوريا عن تشكيل النصر أمام الاتحاد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة الـ 7:25 بتوقيت الـ 6:25 بتوقيت مصر على ملعب مدينة

الملك عبدالله ( الجوهرة المشعة ) في الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل النصر أمام الاتحاد كالأتي

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: حراسة المرمى: جونيز خط الدفاع: سلطان الغنام ، عمر هوساوي ، مايكون بيريرا ، عبد الرحمن العبيد الوسط: عبد العزيز الجبرين – جوليانو فيكتور – نور الدين مرابط – بيتروس ماثيوس الهجوم: عبد الرزاق حمدالله ، أحمد موسى.
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