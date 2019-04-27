أحمد موسى يقود هجوم النصر أمام الاتحاد بالدوري السعودي

أعلن المدير الفني روي فيتوريا عن تشكيل النصر أمام الاتحاد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في تمام الساعة الـ 7:25 بتوقيت السعودية الـ 6:25 بتوقيت مصر على ملعب مدينةالملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاء تشكيل النصر أمام الاتحاد كالأتي
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