رياضة | تدريبات بدنية إضافية لثنائي الأهلي عقب المران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية إضافية لثنائي الأهلي عقب المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض وليد سليمان وإسلام محارب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية عقب نهاية المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الثنائي على خوض تدريبات الجري الإضافية عقب انتهاء المران في إطار برنامجهما لرفع معدلات اللياقة البدنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء القادم على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز.