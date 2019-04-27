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رياضة | أهداف مباراة - بوروسيا دوتموند 2 × 4 شالكه

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بوروسيا دوتموند 2 × 4 شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد

-

x
18:25

-

النصر

دوري أبطال أفريقيا

الترجي الرياضي - تونس

0

x
18:00

0

مازيمبي - جمهورية الكونجو

الممتاز

توتنهام هوتسبير

0

x
13:30

1

وست هام يونايتد

كريستال بالاس

0

x
16:00

0

إيفرتون

واتفورد

1

x
16:00

2

وولفرهامبتون

برايتون

-

x
18:30

-

نيوكاسل يونايتد

أتلتيكو مدريد

1

x
16:15

0

بلد الوليد

ليجانيس

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0

x
18:30

0

سيلتا فيغو

-

x
20:45

-

ليفانتي

روما

0

x
18:00

0

كالياري

انتر ميلان

-

x
20:30

-

يوفنتوس

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند

2

x
15:30

4

شالكه 04

آينتراخت فرانكفورت

0

x
15:30

0

هيرتا برلين

لايبزيج

2

x
15:30

1

فرايبورج

شتوتجارت

0

x
18:30

0

بوروسيا مونشنغلادباخ

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