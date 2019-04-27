رياضة | أهداف مباراة - بوروسيا دوتموند 2 × 4 شالكه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بوروسيا دوتموند 2 × 4 شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد
-
x
18:25
-
النصر
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:00
0
مازيمبي - جمهورية الكونجو
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
0
x
13:30
1
وست هام يونايتد
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
واتفورد
1
x
16:00
2
وولفرهامبتون
برايتون
-
x
18:30
-
نيوكاسل يونايتد
أتلتيكو مدريد
1
x
16:15
0
بلد الوليد
ليجانيس
0
x
18:30
0
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
ليفانتي
روما
0
x
18:00
0
كالياري
انتر ميلان
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
4
شالكه 04
آينتراخت فرانكفورت
0
x
15:30
0
هيرتا برلين
لايبزيج
2
x
15:30
1
فرايبورج
شتوتجارت
0
x
18:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ