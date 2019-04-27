رياضة | عاجل.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة عن عدم مشاركة الشحات أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة عن عدم مشاركة الشحات أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء عدم مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، في المران الجماعي اليوم السبت، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقال عبد الحفيظ :"حسين يعاني من الإجهاد في السمانة، بسبب وقوفه في عزاء زوج أخته أمس الجمعة.

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وأضاف :"محمد هاني سينتظم في التدريبات الجماعية غدا الأحد بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية".

وتابع عبد الحفيظ :"بخصوص سعد سمير سيعود من ألمانيا بعد أسبوع، حيث يؤدي برنامجا تأهيليا هناك".

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.