رياضة | شالكه يصعق دورتموند برباعية ويقدم الدوري لـ"البايرن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شالكه يصعق دورتموند برباعية ويقدم الدوري لـ"البايرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز شالكه على بوروسيا دورتموند في عقر داره 4-2، اليوم السبت، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

سجل أهداف شالكه دانييل كاليوري "هدفين"، ساليف ساني وبريل إيمبولو، في الدقائق 18، 28، 62 و86، بينما أحرز ماريو جوتزه وأكسيل فيتسل هدفي دورتموند، في الدقيقتين 14 و84.

وتعرض ثنائي دورتموند، ماركو رويس وماريوس وولف، للطرد ليلعب أصحاب الأرض المباراة بـ9 لاعبين في آخر 25 دقيقة.

تجمد رصيد دورتموند عند 69 نقطة في المركز الثاني، ليصبح البايرن أمام فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى 4 نقاط، حال فوزه غدًا على نورنبيرج، بينما رفع شالكه رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ15.