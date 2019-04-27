رياضة | ولفرهامبتون يهزم واتفورد بثنائية.. والتعادل المثير يحسم موقعةبورنموث وساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولفرهامبتون يهزم واتفورد بثنائية.. والتعادل المثير يحسم موقعةبورنموث وساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق الفوز على فريق واتفورد، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق إيفرتون أمام كريستال بالاس سلبيا على ملعب الأخير، بينما جاءت نتيجة المباراة الافضل في تلك الجولة بين فريق بورنموث وساوثهامبتون بالتعادل 3-3.

وحقق فريق فولهام فوزا متأخرا على فريق كارديف سيتي، بنتيجة هدف نظيف أحرزه الهولندي راين بابل في الدقيقة 80 من المباراة.