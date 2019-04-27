رياضة | ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مصاب في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليسرى، وذلك عقب خضوعه لفحص بالأشعة في المدينة الرياضية لـ"الملكي".

ولم يكشف ريال مدريد عن مدى خطورة الإصابة العضلية التي تعرض لها بنزيما، عقب المباراة التي خاضها الخميس الماضي أمام خيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، كما لم يحدد المدة التي سيغيب خلالها عن اللعب، مع وجود شكوك حول عودته للملاعب قبل نهاية هذا الموسم.

وغاب بنزيما، الذي سجل آخر ثمانية أهداف لـ"الميرينغي" في "الليغا"، عن التدريب الجماعي للفريق السبت، في نهاية استعدادات الريال لمواجهة رايو فايكانو المقررة الأحد في الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.